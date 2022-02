À table : la gourmandise au sommet

Le restaurant dans lequel nous nous sommes rendus est situé dans la commune de Courchevel, dans le département de la Savoie. L'accès est difficile. Trouver des produits d'exception et parvenir à conserver leur fraîcheur relève du défi. "De ces contraintes, on en tire des forces. On en tire des produits uniques, qui vont avoir des saveurs particulières", s'exprime Sébastien Vauxion.