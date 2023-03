VIDÉO - Adieu crackers et saucisses cocktail : pour vous régaler, suivez les recettes du roi de l'apéro

Pour notre troisième portion, nous allons faire des mini-pancakes dont la recette est à base de pâte à crêpe épaisse et de la levure en plus, qu'on repose pendant une bonne heure. Entre temps, on prépare la cervelle de canut à base de faisselle et d'échalote ainsi que les chips de pomme de terre. Ayant bien reposé, les pancakes s'annoncent moelleux à souhait. Ils seront irrésistibles avec de la faisselle fouettée et un quartier de clémentine.

Retrouvez la marche à suivre et les idées de recettes dans la vidéo en tête de cet article.