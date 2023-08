VIDÉO - Agriculture : le succès des fermes-auberges, ces restaurants aménagés sur des exploitations agricoles

À Sault (Vaucluse), à l'est du mont Ventoux, il est possible de déjeuner à deux pas des champs de lavande, dans un type de lieu particulier aujourd'hui très recherché par les touristes. Bienvenue à la ferme-auberge La Maguette, un restaurant aménagé sur une exploitation agricole. Les caméras de TF1 ont pu filmer des clients au moment de déjeuner. Et leurs critiques sont élogieuses : l'une des clientes salue "les bonnes choses naturelles" servies sur place, tandis qu'une autre se réjouit de "l'authenticité" et du "fait-maison" proposés par l'établissement.