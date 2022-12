"Alerte à Malibûche" : voici notre classement des 10 meilleures bûches de Paris Île-de-France !

Devant elle, il est difficile de ne pas succomber. Quitte à frôler cette année encore la crise de foie, autant le faire avec un peu d'originalité. Voici notre classement 2022, des bûches de Noël les plus folles avec en dixième position, une création en origami. Cette bûche de 40 centimètres est à la saveur chocolat et agrumes, comme le montre la vidéo en tête de cet article.

Neuvième place, une bûche ronde avec des boules de Noël tout en chocolat renfermant un cœur praliné. En huitième du classement, un sapin qui est un mélange de noix de coco, vanille et yuzu. "Les sapins cette année m'ont inspirée et j'aime bien quand on regarde le dessert et qu'on devine un peu ce qu'il y a dedans" confie Claire Heitzler, cheffe pâtissière de la Pâtisserie Claire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).