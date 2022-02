Alimentation : attention aux faux Made in France

Sur votre viande de supermarché, votre miel de producteur ou encore le poisson de votre marché de quartier, les étiquettes bleu blanc rouge origine France sont partout. Et vous y faites de plus en plus attention. Pour certains d'entre vous, c'est un critère de choix auxquels ils font confiance. Et pourtant, la répression des fraudes a repéré des dizaines d'anomalies en réalisant plus de 800 contrôles chez des producteurs, des grossistes et des revendeurs dans toute la France.