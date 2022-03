Les vertus du skyr, le nouveau yaourt tendance

Sur les réseaux sociaux, les influenceurs sports et santé ne jurent plus que par lui. Pas vraiment un yaourt ni un fromage blanc, le skyr est une spécialité venue d’Islande. Selon l'industrie agroalimentaire, il serait moins calorique et plus protéiné qu’un yaourt classique. En moins de deux ans, il s’est fait une place dans les frigos des Français. Les ventes ont augmenté de plus de 66% entre 2020 et 2021.

Chez Jordan Guillou, c’est un peu devenu l’ingrédient indispensable à tous les repas. Du skyr à la place du fromage blanc dans ses céréales, pour remplacer remplacer le beurre dans ses gâteaux ou même la crème fraîche dans ses pâtes carbonara. "Quand on est sportif comme moi, on a besoin d'un taux de protéines élevé. Le skyr permet de gagner en protéines et de perdre en graisse", explique-t-il au micro de TF1.

Problème, le skyr est quatre fois plus cher qu’un yaourt traditionnel, jusqu’à huit euros le kilo. Pourquoi ? Qu’y a-t-il à l’intérieur de ce produit haut de gamme ? Est-il vraiment sain ?