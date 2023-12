VIDÉO - Plongée dans le "Harvard de la gastronomie" au Pays Basque

Chaque année, des centaines d’étudiants du monde entier vont à Saint-Sébastien (Espagne) pour se former auprès des plus grands chefs. C’est aussi dans ces lieux que l’on invente les recettes de demain. Le 20H de TF1 vous fait découvrir cet endroit où s'allie excellence et innovation.

On le surnomme le "Harvard de la gastronomie". Ici, la cuisine y est élevée au rang de science. Elle se situe à Saint-Sébastien, dans le Pays Basque espagnol. Dans la ville et ses environs, on trouve pas moins de restaurants étoilés par le Guide Michelin. Comme ces établissements, le Basque Culinary Center attire des visiteurs du monde entier. Parmi les étudiants, on trouve pas moins de 40 nationalités. "Saint-Sébastien rassemble certains des meilleurs restaurants au monde. Dans cet institut, on a les meilleurs cuisiniers. Ils nous conseillent, nous apprennent beaucoup, nous laissent libres de passer des concours et en même temps, nous lancent des défis. Tout ce qui fera de nous des chefs finalement", nous explique José Andres Cente, étudiant du Costa Rica en 3ᵉ année.

Savoir, science et innovation

Pour accomplir leurs rêves de toques étoilées, les étudiants de l’institut doivent suivre une formation rigoureuse. Lorsqu'ils sont au potager, il ne s’agit pas seulement de cultiver la terre, mais de la comprendre. Après des années à exercer dans les cuisines de grand restaurant, Leire Etxaide, professeure responsable du potager au Basque Culinary Center, s’est formée à l’agriculture. Elle transmet aujourd’hui ses connaissances aux jeunes élèves. "Le plus important, ce n'est pas de savoir s'il faut manger des tomates en hiver ou non. Je dois juste le faire prendre conscience de l'impact économique et environnementale d'une telle production. Ou encore pourquoi d'un point de vue des sens, du goût, de l'odorat, une tomate est meilleure en été", analyse Leire.

Éveiller les consciences, pour que ces jeunes pensent et anticipent sur leur avenir. "Je pense qu'on va continuer à développer des techniques avant-gardistes, futuristes. Ça sera incontournable en cuisine. Mais en même temps, et c'est ce qu'on fait ici avec le potager, on prend conscience de ce qu'il faut faire pour aller vers une cuisine plus naturelle, sans tous les colorants, tous les produits artificiels. Utiliser le végétal mais pour faire de nouvelles choses", espère Julia Silvent Maseda, étudiante en 1ʳᵉ année.

L'idée est de travailler comme s'ils étaient une équipe de recherches et développement Eneko Izkue, chef et professeur

Inventer, c’est ce que font d’autres étudiants dans les cuisines. Les chefs étoilés leur ont demandé de travailler sur le thé de Roca, habituellement consommé en infusion. Leur objectif est de chercher de nouvelles recettes pour valoriser cette plante locale. "À partir des techniques et des connaissances acquises ici pendant leurs années de formation, ils doivent déterminer quelles sont les différentes possibilités qu'offre un même produit. En fait, l'idée est de travailler comme s'ils étaient une équipe de recherches et développement", nous explique Eneko Izkue, chef et professeur au Basque Culinary Center.

Le "Harvard de la gastronomie" fait définitivement de l'innovation l'un de ses plats signatures. Un laboratoire de gastronomie digitale a vu le jour et, on imagine ici le restaurant de demain. On découvre par exemple un capteur qui permet de mesurer la réponse émotionnelle d'un client ou encore une tablette équipée d'un trackeur de regard, capable d'analyser où nos yeux s'attardent lorsque nous lisons le menu. "Ça permet de faire un lien entre ce que les gens regardent et ce qu'ils commandent. Ça pourrait servir à réorganiser un menu, comme placer à un endroit stratégique de la carte les plats rapides à cuisiner pour inciter les clients à les commander quand le restaurant est plein", détaille Erich Eichstetter, responsable de la transformation numérique de l'institut.

En tout cas, l'avenir ne pourra pas se priver d'une chose : la qualité dans l'assiette, pour que Saint-Sébastien se maintienne au sommet de la gastronomie.