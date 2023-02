VIDÉO - "Un très bon goût de viande" : ce steak de vers va révolutionner votre burger

Pas besoin d'être un expert agricole pour comprendre que les vers prennent beaucoup moins de place que les vaches. Ils consomment essentiellement de la pomme de terre et surtout, ils ne rejettent pas de CO2. Virginie a créé son entreprise avec son mari. Ils vendent aujourd'hui des grillons pour l'apéritif, des vers pour remplacer les cacahuètes. On trouve également des pâtes aux insectes et même du sucré avec des macarons.