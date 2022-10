Alimentation : l'innovation dans vos assiettes

Et c'est loin d'être la seule innovation de ce salon de l'alimentation. Glace à la crème de marrons, cookie à la betterave et aux carottes… La grande tendance cette année, ce sont les produits végétaux. Il n'y a pas un gramme de viande par exemple dans les merguez, les nuggets et escalope de dinde, uniquement du soja. Mais êtes-vous prêts pour autant à changer vos habitudes ?