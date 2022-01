Alimentation : le futur dans nos assiettes

Et si c'était ça le futur de l'alimentation ? Un monde où la lumière artificielle remplacerait le soleil, où nos fruits et légumes seraient contrôlés par les ordinateurs, notre viande sortirait d'une imprimante et les algues deviendraient notre principale source de nutriment. Dans ce laboratoire à Eindoven aux Pays-Bas, où les champs deviennent des serres, des scientifiques sont parvenus à contrôler la culture des tomates et des fraises grâce aux couleurs de la lumière. L'enjeu environnemental est énorme. Ces cultures ne demandent que très peu d'eau, peu d'espace. Les fruits sont à l'abri, donc plus besoin d'utiliser des pesticides. Dans cet environnement, c'est un peu tous les jours le printemps.