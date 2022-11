Alimentation : les chiens et chats ont droit à du sur-mesure !

Rio, un an, sait déjà très bien se faire comprendre. Ces aliments pour chien et chat sont nombreux et variés. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Il y a même des croquettes aux insectes. Plus la recette est élaborée, plus elle est coûteuse. Selon Laetitia Labrota, responsable du magasin "Maxi Zoo" à Chambourg (Yvelines), l'idée c' est de spécialiser de plus en plus et de segmenter davantage les croquettes.