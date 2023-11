Manger, c'est bon pour le moral

Des grands sourires, il y en a aussi devant les étals de poissons. C’est un bon remède contre le stress. Riches en oméga 3 et en vitamine D, en manger sert au bon fonctionnement du cerveau.

Être joyeux et intelligent, que demander de plus ? On a peut-être la réponse : du chocolat. Plein de magnésium, inutile d’en abuser. Deux à trois carrés par jour suffisent. La recette du bonheur n’a maintenant plus aucun secret pour vous.