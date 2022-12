Coquilles Saint-Jacques : nos conseils pour ne plus vous faire avoir pendant les fêtes

Pendant les fêtes, tout le monde s'arrache les coquilles Saint-Jacques. Poissonniers et industriels l'ont bien compris. On en trouve donc à tous les prix, qu'elles soient entières ou décortiquées. S'il peut s'agir de véritables coquilles Saint-Jacques, de nombreux pétoncles sont dans les rayons. Et pour cause, n'importe quelle coquille (ou presque) peut afficher ce terme.

À Port-en-Bessin-Huppain, Jean-Marc Dauvert et ses équipiers pêchent le précieux coquillage à l'aide de grosses poches, que l'on appelle des dragues. "Chaque drague a des râteaux et donc cela rentre dans le sable et cela soulève les coquilles. On traîne [les filets, nldr] environ un quart d'heure. C'est rapide", détaille l'armateur du bateau "L'Espérance". Rapide aussi, puisque chaque bateau ne dispose que de 90 minutes pour pêcher, c'est la règle. Cela permet, en effet, de ne pas épuiser les ressources.