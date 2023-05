VIDÉO - Quatre à table : avec l'arrivée des beaux jours, un menu spécial barbecue

Avec un budget de 30 euros, nous allons préparer un menu complet au grill avec le champion de France de barbecue, Aurélien Vidal. Dès l'entrée, il va nous surprendre avec des radis.

Pour le plat principal, nous achetons des pommes de terre nouvelles et des oignons. En guise de dessert, on va se faire une petite compotée de fraises au barbecue avec quelques pommes. Nous achetons également du beurre et une faisselle. Et chez le boucher, nous prenons un carré de côte de porc.