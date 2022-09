Aux origines du pesto

Cette sauce, la deuxième plus consommée au monde après la sauce tomate, fait la fierté de la Ligurie. Gênes, sa capitale, a contribué à sa diffusion. Depuis des siècles, des navires partent de son port historique avec des cargaisons. Dans un marché au cœur de la ville, basilic génois et pesto trônent sur les étals. Le basilic génois bénéficie aujourd'hui d'une AOP. Plus qu'une recette, le pesto est une histoire qui fait saliver.