Avec le froid, succombez à un menu 100% soupe, de l'entrée au dessert

En cuisine, Simone Zanoni nous concocte un cappuccino de haricots pour l'entrée. La recette est longue, mais elle en vaut la peine : une heure et demie de cuisson pour les haricots, de la couenne pour donner du goût et du parmesan pour la gourmandise. On les passe ensuite au mixeur pour les mousser. Les champignons et les châtaignes juste rôtis vont apporter du croquant.