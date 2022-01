Basilic : l'or vert de Gênes

Ruggero Rossi, producteur de basilic "R&C di Rossi Ruggero" à Gênes, cultive cet or vert depuis plus de 20 ans. Seule une dizaine de producteurs détiennent les secrets du basilic. Entre mer et montagne, le microclimat est idéal, jamais moins de 18 °C dans les serres chauffées. Cette plante fragile se récolte à la main.