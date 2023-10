VIDÉO - Bretzel : cette famille du Bas-Rhin a inventé la version apéro

Une tradition que cette entreprise du Bas-Rhin s'évertue à perpétuer. Nous sommes chez l'un des pionniers de la production du fameux bretzel. Sur ces tapis roulants, c'est un ballet incessant. Chaque jour, 30 millions de pièces sortent de ces machines avec une recette inchangée depuis leur création. "C'est un mélange de farine et d'eau, dans lequel on va rajouter du sel, du malt, de l'huile, et un peu de levure", explique Guillaume Bertrand, responsable de production. Une fois moulés, quelques minutes de cuisson suffisent.