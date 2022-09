Bon et pas cher : la pissaladière

Pour préparer une pâte à pain, il faut mélanger la farine, la levure de boulanger avec de l'eau et un peu d'huile d'olive. Ensuite, émincez les oignons paille, l'ingrédient principal. Faites les revenir dans l'huile d'olive avec les olives noires et les filets d'anchois. Pour finir, badigeonnez une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, étalez la pâte à la main et ajoutez la garniture dedans. Il ne reste plus qu'à mettre au four pendant vingt minutes.