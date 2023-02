VIDÉO - Bons et pas chers : la recette des choux à la crème

Pour la pâte à choux, on laisse fondre le beurre avec l'eau dans une casserole. Ensuite, la farine s'ajoute d'un coup hors du feu. On remet sur le feu pour faire sécher la pâte, c'est ce qu'on appelle la panade. On va ensuite faire refroidir puis ajouter les œufs bien pesés pour arriver à une pâte ni trop ferme ni trop liquide. Les craquelins, découpés en petits disques, sont posés au-dessus de chaque portion. Les choux vont cuire une demi-heure. Pour la chantilly, l'astuce des pâtissiers, c'est d'utiliser une crème très froide et de la faire monter avec le yaourt. Le sucre et la vanille ne sont ajoutés qu'à la fin pour obtenir une crème débordante à la dégustation.