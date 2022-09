Bon et pas cher, le poulet basquaise

Coloré et doux en bouche, le poulet basquaise se cuisine toute l’année. Mais c’est à la sortie de l’été qu’il offre ses plus belles saveurs. Pour cette recette : un poulet, des piments doux, des tomates, des oignons, du vin blanc, de l’ail, et du piment d’Espelette. Tout cela à quinze euros pour quatre personnes.