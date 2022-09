Bon et pas cher : les tomates farcies

Tout juste sorties du four, encore fondantes et à l'odeur alléchante, les tomates farcies sont un plat de saison des plus savoureux, aussi délicieux que facile à préparer. Quelques tomates et de la farce pour les principaux ingrédients, auxquels on ajoute du pain, des oignons et des herbes. Un menu simple et pas cher. Comptez moins de dix euros pour quatre personnes.