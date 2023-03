VIDÉO - Bonbons, fromages, charcuteries : quand le sapin passe à table

Il a fallu plusieurs mois à Rémi Arnould pour mettre au point sa recette. Cet artisan chocolatier vosgien rêvait d'avoir un chocolat au goût emblématique de son massif. "C'est sûr qu'il a fallu travailler la recette parce que l'huile essentielle, c'est quand même assez fort en goût. C'est indispensable, en étant ici, en étant amoureux des Vosges et des sapins qui nous entourent, d'autant plus quand on a des producteurs qui le transforment juste à côté de chez nous", explique ce chocolatier.