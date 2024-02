Alimentation : que trouve-t-on aujourd’hui dans les assiettes des Français ?

La part de consommation de produits issus de l'agriculture s'est effondrée en France. Aujourd'hui, elle a été remplacée par le fast-food. Benjamin Muller décrypte le contenu de nos assiettes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce n’est guère une surprise. Notre alimentation a bien changé en plus d’un demi-siècle. Les Français mangent moins de produits issus de l’agriculture et se tournent plus volontiers vers les produits transformés. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller confirme que le budget des produits issus de l’agriculture est passé de 42% en 1950 à 20 % aujourd’hui.

Qu’est-ce qui a changé ?

L’achat de fruits et de légumes a été petit à petit remplacé par les plats préparés, les produits sucrés ou encore les sodas. La consommation de viande a également beaucoup évolué ces dernières années. Les Français ont toujours eu la réputation d’être des gros mangeurs de viande, mais là aussi, les tendances de consommation ont aussi évolué en cinquante ans.

En 1970, un Français consommait 75,8 kilos par an. En 1998, on passe à 93 kilos par Français et par an. Aujourd’hui, les Français a légèrement réduit la consommation, on est passé à 85 kilos. Les raisons qui expliquent cette baisse sont diverses : écologiques d’abord, économiques aussi. Dernière explication : ce n’est pas bon pour la santé de manger de la viande tous les jours. Il y a d’ailleurs moins de viande dans les cantines scolaires et beaucoup d’établissements proposent d’ailleurs deux à trois journées dites "végétariennes".

Autre aliment qui a connu une évolution : le saumon. Après la guerre, ce poisson était facile à pêcher, notamment sur les côtes bretonnes. Il était considéré comme un poisson banal et très répandu, si que les entreprises devaient s’engager à ne pas en servir plus de trois fois par semaine à leurs salariés. Aujourd’hui, on en mange beaucoup moins, car ce poisson est devenu très cher.

Les fast-foods ont bouleversé notre manière de manger

Notre manière de manger de la viande a également changé. Exit les viandes marinées, les filets mignons et autres préparations qui demandent du temps et de la patience et place à la viande version "fast-food" : un steak grillé qui se glisse, ou non, entre deux morceaux de pain. D’ailleurs, les fast-foods sont de plus en plus nombreux chaque année en France. On comptait 13 000 établissements de restauration rapide, il y a vingt ans. Aujourd’hui, on en dénombre 52 500.

Comment mangera-t-on demain ?

D’après Benjamin Muller, nos assiettes seront davantage composées de fruits et légumes. On estime qu’on passera à 500 g d'ici à quelques années, ce qui est le double de ce que l’on consomme aujourd’hui. Selon le chroniqueur, les viandes de synthèse devraient aussi trouver leur place dans nos frigos, tout comme… les insectes. Encore très peu consommées en France, ces petites bêtes sont pourtant une grande source de protéines, leur élevage demande peu de place et de ressource et rejette une très faible quantité de gaz à effet de serre. Et si, c’était ça, l’alimentation du futur ?