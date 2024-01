Ces deux recettes vont vous réconcilier avec les choux de Bruxelles

Le chou de Bruxelles a traumatisé des générations d'enfants et d'adultes. Pourtant, ce légume possède de nombreux bienfaits pour notre santé. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Laurent Mariotte lui redonne ses lettres de noblesse.

"Je suis le mal-aimé, je suis le mal-aimé". Voici une complainte que peut chanter le chou de Bruxelles. S’il y a un légume qui suscite bien des débats, c’est bien lui. Et pour cause, son odeur nous a traumatisé à la cantine, les enfants ont du mal à le manger, les adultes ne pensent que rarement à lui quand il s’agit de cuisiner.

Invention belge du 17ᵉ siècle, le chou de Bruxelles a la particularité d’être cultivé à la verticale. Cela répondait à un besoin pratique de la ville de Saint-Gilles : les choux étaient alors plus petits, ce qui permettait à la commune de gagner de la place et de créer de nouvelles habitations. Laurent Mariotte réhabilite ce légume mal-aimé dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le légume d’hiver par excellence

On a beau lui refuser l’entrée de nos cuisines, le chou de Bruxelles est pourtant très bon pour la santé. Laurent Mariotte rappelle, par exemple, que sa consommation régulière retarde l’apparition de certains cancers. Cette petite bombe énergétique contient de nombreux minéraux dont notre organisme a besoin pour rester en bonne santé, notamment du phosphore, du magnésium, du calcium. Le chou de Bruxelles est un anti-oxydant, il est très peu sucré et très peu calorique. Bref, il ne manque pas d’arguments pour nous séduire.

Bonjour ! La Matinale TF1 - A table avec Laurent Mariotte : le chou de Bruxelles, le mal aimé Source : Bonjour !

Comment cuisiner le chou de Bruxelles ?

Ce qui nous a particulièrement traumatisé avec ce légume d’hiver, c’est son odeur âcre. Laurent Mariotte nous explique pourquoi : "C’est parce qu’il a été cuit beaucoup trop longtemps à la cantine". En effet, c’est lorsqu'il baigne dans son jus de cuisson que le chou de Bruxelles développe cet effluve qui pique les narines. Pour nous réconcilier avec ces petits choux, Laurent Mariotte nous propose deux recettes.

Choux de Bruxelles "façon Carbonara" :

Il vous faut :

- 1 kg de choux de Bruxelles

- 100g de Guaciale (ou du lard fumé)

- 100g de pecorino (ou du parmesan)

- 1 œuf + deux jaunes d’œuf

- 1 noix de beurre

- Du poivre

On commence par faire revenir la Guaciale dans une poêle, on ajoute les choux de Bruxelles coupés en deux (pas besoin de blanchir) et un peu d’eau. On fait chauffer pendant dix minutes (pas plus !). En parallèle, on prépare une sauce carbonara avec le jaune d’œuf, du pecorino et on mélange. On ajoute la sauce aux choux de Bruxelles et c’est terminé. La préparation et la cuisson ne demandent qu'une demi-heure de votre temps.

Choux de Bruxelles et patate douce rôtis :

- 600 g de choux de Bruxelles

- 1 grosse patate douce

- 2 gousses d’ail

- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 2 cuillères à soupe de sauce soja

- 1 cuillère à soupe de sirop d’érable

- 1 cuillère à café de cumin (option)

- 50 g de graine de tournesol (option)

- 40 g de cranberries séchées

On coupe les patates douces en cube et les choux de Bruxelles en deux. On prépare une vinaigrette à partir d’huile d’olive, de sirop d’érable et de sauce soja. On enrobe les légumes dans le saladier en mélangeant bien. On les dispose ensuite sur une plaque et on met au four pendant 30 minutes à 180°. Pour ajouter un peu de sucré, on peut aussi ajouter des raisins ou des cranberries séchées. Et pour jouer sur les contrastes de textures, on peut mettre des graines de tournesol. Et le tour est joué. Facile, gourmand, croquant. De quoi effacer les mauvais souvenirs de la cantine.