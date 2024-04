Comment cuisiner la sardine et le maquereau de manière gourmande, sans vous soucier des odeurs !

Le mois d'avril annonce la saison des sardines et des maquereaux. Ces poissons gras sont riches en calcium et en oméga 3, ils sont donc bons pour la santé. Laurent Mariotte nous propose trois recettes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il y a une saison pour les fromages, pour les fruits et légumes… et c’est aussi vrai pour les poissons ! Avril est la saison du poisson et pas n’importe lesquels. Au printemps, on déguste surtout du maquereau et de la sardine ! Pêcher sur nos côtes atlantiques et dans la mer Méditerranée, ces poissons ont du goût, ils ne sont pas chers, et regorgent de vitamines et d’oméga 3. Ce sont des poissons gras qui nous font du bien à la santé. Une boîte de sardines couvre 35 % de nos apports quotidiens en calcium. 100 % de maquereau représente 43 % d’apport quotidien en iode, autant dire que ce sont nos alliés santé. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Laurent Mariotte nous propose deux recettes pour sublimer ces poissons.

Comment cuisiner les spaghettis aux sardines ?

Il vous faut :

2 boîtes de sardines à l’huile d’olive

400 g de spaghetti ou linguine

1 petit fenouil

50 g de chapelure

des raisins secs, pignons de pin, ail, huile d’olive

Dans une poêle, on fait revenir des pignons de pains dans de l’huile d’olive avec des raisins secs et de la chapelure, on ajoute les sardines, on écrase. Et on ajoute les pâtes et le tour est joué.

Comment cuisiner le maquereau au vin blanc ?

Il vous faut :

4 maquereaux (vidés et étêtés)

2 carottes

1 oignon

50 cl de vin blanc sec

Des clous de girofle, thym et laurier

On commence par tailler les oignons et les carottes en rondelles. On fait une marinade avec un bouquet garni, quelques citrons et du vin blanc. On ajoute les maquereaux vidés. On porte tout ça à ébullition pendant trois minutes. Puis on met au frais pendant toute une nuit, vous pourrez déguster votre préparation dès le lendemain, en entrée !