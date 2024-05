Comment préparer une originale tarte aux fraises avec seulement trois ingrédients ?

Le mois de mai est la saison rêvée pour consommer des fraises. Elles sont plus juteuses, plus goûteuses et délicieusement sucrées. Selon les variétés, il faut compter entre cinq et six euros les 500 grammes de fraises françaises. Laurent Mariotte nous propose de préparer une délicieuse tarte aux fraises dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est enfin la saison de fraises. Gariguette, charlotte, mara des bois, ciflorette, cigaline… Il existe plusieurs variétés de fraises. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et bonne nouvelle : leur prix est en baisse. On dit souvent que la fraise est un fruit, en réalité, c’est un faux-fruit. En effet, la "partie rouge n’est qu’un réceptacle charnu de petites fleurs à la surface qui vont donner des fruits jaunes. C’est ce qu’on appelle les akènes et on les voit à la surface", explique Laurent Mariotte dans Bonjour ! La Matinale TF1. "Les fruits sont les petits points jaunes", précise-t-il.

La France possède plusieurs régions productrices de fraises, notamment dans le sud-ouest d’où provient 66 % de la production, mais aussi de Bretagne (10 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (9 %). Ce faux-fruit n’est pas originaire de nos terres, mais il vient de loin. En effet, c’est un ingénieur et botaniste qui a découvert des plants de fraise lors d’une mission au Chili au XVIIIᵉ siècle. Il les a alors importés en France, à Plougastel. Et c’est lui qui a eu l’idée de croiser plusieurs fraises, notamment avec la fraise de Virginie. Le nom de cet ingénieur ? Amédée François… Frézier! Cela ne s’invente pas !

Comment cuisiner une tarte fine aux fraises ?

Il vous faut :

700 g de fraises gariguettes

1 pâte feuilletée

4 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

On commence par cuire la pâte feuilletée au four entre deux plaques. On prépare ensuite une petite marmelade avec du vinaigre balsamique et les fraises coupées en petits morceaux, on fait cuire quinze minutes. On dépose ensuite la marmelade sur la pâte, on ajoute des lamelles de fraises et on saupoudre de sucre.

Comment préparer une salade de fraises originale ?

Il vous faut des fraises, de l’estragon et de l’huile d’olive. L’idée est de travailler la fraise comme une tomate. Il suffit de couper les fraises en morceaux, ajouter un filet d’huile d’olive et de l’estragon pour ajouter une note un peu anisée. Un plat rapide à préparer à servir quand des invités débarquent chez vous à l’improviste !

Enfin, un conseil de Laurent Mariotte : ne mettez jamais vos fraises au réfrigérateur, mais gardez-les dans un endroit à température ambiante, car elles n’aiment pas le froid. Si jamais, vous n’avez pas d’autres choix, pensez à les sortir au moins une demi-heure avant de les consommer. Enfin, le mieux c’est de les consommer dans les 24, voire 48 heures après les avoir achetées.