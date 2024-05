Deux recettes express pour célébrer les légumes nouveaux

C'est la pleine saison des légumes nouveaux. Il s'agit de légumes récoltés dans leur âge tendre. Parmi eux, il y a les navets, les carottes, l'oignon et les pommes de terre. Laurent Mariotte nous propose deux recettes express pour cuisiner et sublimer les légumes primeurs dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les légumes nouveaux, ce sont des légumes printaniers récoltés avant leur complète maturité. On les trouve de mars jusqu’en juillet et ils sont aussi appelés "légumes primeurs". Lorsqu’ils sont cuits, ils ont cette particularité d’être très tendres, plus sucrés et fondants et ils sont gorgés de vitamines. On les reconnaît par leurs tailles plus menues et leurs couleurs plus vives. Autre particularité : on ne les épluche pas, les taille finement et on les cuit sur un temps réduit. Les légumes nouveaux font plaisir aux yeux, en revanche, ils sont un peu plus chers, presque le double par rapport aux légumes de garde.

Dans cette belle brochette de légumes printaniers, on retrouve les oignons, les petits-pois, les pommes de terre, mais aussi les navets. On peut, par exemple, les glacer dans un fond d’eau avec du beurre, un peu de sucre afin de les enrober dans un caramel très gourmand. Les carottes, elles, se cuisinent en salade marocaine avec du cumin. Justement, pour célébrer les légumes nouveaux, Laurent Mariotte nous propose deux recettes express dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner un faux pesto ?

Il vous faut :

1 kg de pommes de terre nouvelles

1 bouquet de basilic

50 g de parmesan râpé

50 g de graines de tournesol

1 gousse d’ail

De l’huile d’olive et de la fleur de sel

On commence par brosser et rincer les pommes de terre nouvelles. On les recouvre d’huile d’olive et on ajoute de la fleur de sel et de l’ail. On les dépose dans un plat que l’on met au four pendant 25 minutes à 180°. En attendant, on prépare un pesto avec du basilic et du parmesan que l’on mixe avec des graines de tournesol. Dès la sortie du four, on enrobe les pommes de terre nouvelles avec le faux pesto. Il ne vous reste plus qu’à déguster.

Comment cuisiner le Navarin d’agneau express ?

Il vous faut :

600 g d’épaule d’agneau désossée

12 asperges vertes

8 jeunes carotte fanes

4 jeunes navets fanes

8 cébettes, 8 haricots cocos plats

1 boîte de tomates concassées

On taille finement les navets, les carottes, les asperges et le gigot d’agneau. Plus les tranches sont fines, plus la préparation cuit rapidement. On fait revenir la viande dans un filet d’huile d’olive, on les réserve. On fait ensuite revenir tous les légumes nouveaux ensemble avec de l’huile et on ajoute le gigot en ajoutant du bouillon et du concentré de tomate. On cuit le tout pendant quinze minutes. Et c’est prêt.