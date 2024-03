Deux recettes de Laurent Mariotte pour réhabiliter l'épinard

L'épinard est un mauvais souvenir d'enfance à cause de la cantine. Pourtant, c'est un légume (de saison) que l'on peut déguster cru ou cuit et qui nous veut que du bien. Laurent Mariotte réhabilite l'épinard dans Bonjour ! La Matinale TF1 avec deux recettes à tester dès ce week-end.

À l’instar des choux de Bruxelles, les épinards sont un mauvais souvenir d’enfance. Ils ont traumatisé nombre d’entre nous à la cantine, un peu pour les mêmes raisons : une mauvaise préparation. C’est lorsqu’ils sont trop cuits et qu’ils ont trop baigné dans leur jus qu’ils développent ce goût âcre. Or, ce n’est pas du tout le vrai goût de l’épinard. Laurent Mariotte nous propose de lui donner une nouvelle chance en nous livrant trois recettes dans Bonjour ! la Matinale TF1.

L'épinard, un légume qui vient de loin

Originaire d’Asie, l’épinard a été importé en Europe par les Arabes lorsqu’ils ont pris l’Andalousie. C’est Catherine de Médicis qui, raffolant de ce légume, a importé le légume à la Cour de France. D’ailleurs, c’est à elle que l’on doit "préparation à la florentine", car on cuisinait beaucoup l’épinard à Florence. Cela signifie que l’on trouve des épinards dans la recette.

Contrairement à une idée reçue très popularisée par le dessin-animé Popeye, l’épinard ne rend pas plus fort et d’ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de fer dans ce légume, contrairement à ce que l’on peut penser. En revanche, il est peu calorique et riche en minéraux, en calcium et en magnésium. C’est aussi le "balai de l’estomac". Riche en fibres, l’épinard permet de faire du bien à notre système digestif.

Comment préparer le börek feta-épinard ?

Il vous faut :

1 kg d'épinards frais

200 g de feta grecque I.G.P

8 feuilles de pâte filo

1 oignon

Des épices, ail, beurre doux, sésame

On commence par faire retomber les épinards à la poêle avec du beurre, des oignons et des épices. On ajoute ensuite de la feta. On obtient alors une farce que l'on va déposer au centre d'une feuille de brick (ou de la pâte filo). On l'enroule pour lui donner la forme d'un boudin que l'on va ensuite placer en escargot dans un moule. On saupoudre de graine et sésame et on met au four pendant une demi-heure à 200 degrés.

Comment préparer les lasagnes saumon-épinard ?

Il vous faut :

600 g d'épinards en branches

500 g de filets de saumon

8 feuilles de lasagnes

1/2 litre de fumet de poisson

Crème fleurette, fécule de maïs, estragon

On commence par précuire les lasagnes pendant cinq minutes dans de l'eau bouillante. On fait retomber les épinards avec du beurre. On prépare une crème avec un fumet de poisson et de la fécule de maïs pour épaissir. On verse la crème dans le fond d'un plat, on ajoute les feuilles de lasagnes et on alterne les couches avec les épinards et le saumon (ou de la truite). De quoi rendre les épinards "sexy" !