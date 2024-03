Deux recettes de Laurent Mariotte pour revisiter les œufs à Pâques

Il existe deux labels français pour les oeufs : Bio et Rouge. Un Français consomme 229 œufs par an en moyenne. Pour le temps de cuisson, comptez trois à neuf minutes en fonction de la recette. Laurent Mariotte retravaille les oeufs dans Bonjour ! La Matinale avec deux recettes à faire dès ce week-end.

À l’occasion du week-end de Pâques, comment ne pas parler de l’œuf, l’emblème de Pâques depuis l’époque romaine, voire de l'Antiquité. À l’époque, on offrait des œufs de poule ou de canne complètement peints. Tout ceci pour fêter le renouveau, l’éclosion de la nature, la fécondité. Aux alentours du XVIIe siècle sont apparus les œufs garnis de chocolat, offerts à l’occasion de Pâques toujours. Mais revenons-en aux œufs de poule que nous avons désormais l’habitude de consommer. À savoir que deux labels seulement existent pour les œufs : label rouge et label bio. Le reste n’est que commercial. Pour les consommer autrement qu'en faisant des œufs brouillés ou des œufs durs, Laurent Mariotte propose deux recettes à base d'œuf pour séduire vos papilles, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment comprendre les chiffres inscrits sur les œufs ?

Lors de nos achats dans les grandes surfaces, vous n’êtes pas sans remarquer que des chiffres sont inscrits sur les œufs. Pour vous aiguiller, Laurent Mariotte nous les détaille : le chiffre 3 est totalement à bannir puisqu’il indique que les poules ont été élevées en cage, contrairement au chiffre 1 qui indique qu’elles ont été élevées en plein air. Le chiffre 2, lui, signifie que les poules pondeuses n’ont pas été élevées en plein air, mais pas en cage non plus : elles ont été élevées dans des hangars, à l’abri de la lumière. Le chiffre 0 est associé au label bio. En clair, les œufs 0 et 1 sont à privilégier fortement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les œufs ont la cote chez les Français. En moyenne, 229 œufs sont consommés par personne et par an. 99% des Français affirment en consommer, 91% au moins une fois par semaine. À noter également que c’est aujourd’hui considéré comme un aliment refuge depuis l’inflation : +4 % de consommation d’œufs en France entre 2022 et 2023. Côté prix, pour six œufs, comptez en moyenne 1,42 euro la boîte d’œufs non labellisés ; 2,06 euros pour six œufs label rouge ; 2,30 euros la boîte de six œufs bio.

Comment préparer les œufs Orsini ?

Avant de démarrer toute recette, il est important de rappeler les temps de cuissons de l’oeuf : 3 minutes pour les œufs à la coque ; 4 minute pour l’oeuf poché ; 6 minutes pour l’oeuf mollet ; 9 minutes pour l’oeuf dur.

Pour préparer des œufs Orsini il vous faudra :

4 gros œufs bio

2 cuillères à soupe de parmesan râpé

300 g d’épinards

1 gousse d’ail

20 g de beurre, sel et poivre

Vous commencez par séparer le jaune des blancs d’œufs que vous allez monter en neige et mélangé à une pincée de parmesan. Placez des épinards cuits dans le fond de votre ramequin avant d’ajouter les œufs montés en neige par-dessus. Enfournez vos préparations une dizaine de minutes à 200 degrés, et ajoutez par la suite le jaune d’œuf cru. Enfin, remettez le tout au four durant deux minutes seulement.

Comment préparer des œufs à la neige ?

Pour préparer des œufs à la neige, il vous faudra :

5 œufs bio

70 cl de lait

1 gousse de vanille

60 g de sucre

Dans un premier temps, montez le blanc des œufs en neige que vous viendrez ensuite pocher dans de l’eau bouillante quelques minutes, sans arrêter de retourner les blancs ! Préparez ensuite une crème anglaise à base de lait, de gousse de vanille, du jaune d’œuf et de sucre dans une casserole.