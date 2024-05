C'est la pleine saison des cerises dont la récolte a commencé en début mai et se termine en fin juillet. Il y en a plus de 200 variétés et deux grandes familles : les cerises acides et douces. Pour régaler vos papilles, Laurent Mariotte livre deux recettes gourmandes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le mois de mai annonce le retour de la cerise. C’est maintenant qu’elles sont récoltées et surtout, c’est en ce moment qu’il faut les consommer, car s’il y a un élément que ces petits fruits redoutent… C’est la pluie. Gorgées de sucre, les cerises ont tendance à éclater quand elles sont exposées à un excès d’eau. Il existe plus de 200 variétés de cerises, mais on en consomme une douzaine. Elles se séparent en deux grandes familles. D’un côté les cerises aigres comme la cerise des verges de Montmorency et de l’autre, les cerises douces, les bigarreaux, dans lesquels on retrouve la Cœur de pigeon, la Napoléon ou encore la Burlat.

Si en France, les cerises sont principalement cultivées dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont originaires d’Asie mineure. Ce sont les Romains qui l’ont introduite en Europe vers l’an 73, elles ne sont arrivées chez nous qu’au Moyen Âge et c’est le roi Louis XV qui a développé la culture de ce petit fruit rouge. Laurent Mariotte nous propose deux recettes gourmandes pour célébrer la cerise dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner la tarte aux cerises ?

Il vous faut :

Une pâte brisée pur beurre

1 kg de cerises

50 g de semoule fine

80 g de sucre blond de canne

On commence par dénoyauter les cerises. On dépose la pâte brisée dans un plat à tarte, on saupoudre de semoule fine mélangée à du sucre, on recouvre de cerises. On ajoute une nouvelle fois un peu de sucre et on met au four à 180°. Astuce : il est aussi possible de cuire la tarte au barbecue si le temps le permet !

Comment cuisiner le magret de canard aux cerises ?

Il vous faut :

2 magrets de 400 g chacun

250 g de cerises bigarreaux

1 cuillère à soupe de miel d’Acacia

5 cl de vinaigre de vin rouge

10 cl de fond de veau

On fait revenir les magrets des deux côtés puis on les met au four. On dénoyaute les cerises que l’on va faire revenir à la poêle avec du beurre, du vinaigre, du miel d’Acacia et du fond de veau afin de donner de la consistance à la sauce. Il suffit ensuite de napper les magrets et le tour est joué !