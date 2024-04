Deux recettes ultra-rapides pour cuisiner les asperges de manière originale !

L'asperge fait son grand retour en ce printemps et les prix sont accessibles. Aliment favori du roi Louis XIV, l'asperge est un produit facile à préparer et à cuisiner. Laurent Mariotte nous propose deux recettes à tester dès ce week-end, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Originaire du bassin méditerranéen. Les Grecs et les Romains de l’Antiquité lui prêtaient des vertus aphrodisiaques en raison de sa forme. Louis XIV en était un adorateur pour booster sa libido. On parle de l’asperge. C’est la star de cette saison. Elle fait son grand retour sur les étals pour le plus grand plaisir de nos papilles. Accessible, l’asperge se décline en plusieurs couleurs : elle peut être blanche, verte ou même violette. C’est la lumière qui lui confère sa robe. Les Français raffolent des asperges puisque l’on en consomme 24 000 tonnes d’asperges chaque année, soit 2,4 kg par an et par personne, selon l’association Asperge de France. Laurent Mariotte nous explique comment cuisiner ce petit légume doux et fruité dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment préparer des asperges à la sauce mousseline

Il vous faut :

16 asperges blanches

3 jaunes d’œufs

150 g de beurre

5 cl de crème fleurette

½ jus de citron

On commence par éplucher les asperges, on les attache en botte et on les fait cuire debout dans une casserole remplie à moitié d’eau, pendant cinq minutes. On n’oublie pas de les retourner. En parallèle, on prépare une sauce mousseline avec des jaunes d’œuf que l’on mixe avec du citron, de l’eau et du beurre clarifié. On ajoute la crème fouettée. Une fois que les asperges sont cuites, il ne vous reste plus qu’à les tremper dans l’onctueuse sauce.

Comment préparer les asperges vertes grillées et une sauce faisselle de chèvre

Il vous faut :

16 grosses asperges vertes

250 g de faisselle de chèvre

6 branches de sarriette

50 g de crème d’olive noire

De l’huile d’olive

Du parmesan, du sel et du poivre

On cuit les asperges vertes dans une poêle-grill, on les badigeonne d’huile d’olive et la sarriette. Si vous ne possédez par de poêle-grill, il est possible de faire rôtir les asperges au four. On prépare des tuiles de parmesan pour accompagner les asperges. On mélange la faisselle de chèvre avec de l’huile d’olive, la crème d’olive noir, du sel et du poivre. On dépose la sauce dans une assiette puis on ajoute les asperges grillées. Simple et facile à faire !