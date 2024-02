Deux recettes gourmandes de Laurent Mariotte pour sublimer l’oignon

C'est un aromate indissociable de la cuisine française : l'oignon. Ce légume est idéal pour relever une sauce et pour accommoder une viande. Laurent Mariotte nous propose de découvrir dans Bonjour ! La matinale TF1 comment le cuisiner farci.

L’oignon est un légume condimentaire incontournable de la cuisine française. On l’utilise aussi bien cru que cuit, dans une sauce ou en salade. Il est partout et il nous veut du bien. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Laurent Mariotte nous propose de redécouvrir ce produit que l’on connaît par cœur et que l’on ne regarde même plus.

L’oignon, un légume qui traverse les âges

On le cultive depuis plus de 5000 ans. Originaire d’Asie, on a également trouvé sa trace en Palestine avant d’arriver en Égypte. C’est un légume que les constructeurs de pyramides avaient l’habitude de croquer pour se donner des forces. En effet, le légume est bourré de vitamines C. Aujourd’hui, il existe plusieurs variétés d’oignon. Le plus répandu ? L’oignon jaune paille des vertus. Il se trouve partout, se conserve bien, il est parfait pour une soupe à l’oignon. Doux et croquant, l’oignon des Cévennes est juteux, il est plus cher et on peut le cuisiner comme un légume à part entière. L’oignon de Roscoff est aussi doux, plus fruité, il est idéal pour cuisiner une tarte.

Comment cuisiner la soupe à l’oignon ?

Née dans les Halles de Paris, cette soupe était la recette préférée des noctambules qui travaillaient la nuit.

Il vous faut :

600g d’oignons

40g de beurre

1 cuillère à café de sel

½ cuillère à café de poivre noir

8 tranches de baguettes grillées

160g de gruyère râpé

On commence par faire revenir et fondre les oignons émincés et taillés finement en rondelle dans du beurre et de l’huile. On ajoute de l’eau ou un bouillon de volaille, du sel et du poivre pour le relever. On dépose ensuite le pain grillé, on râpe du gruyère et on passe au four pendant une dizaine de minutes.

Comment préparer un oignon farci ?

Il vous reste du pot au feu, du sauté de porc ou de la blanquette ? Parfait, on va l'utiliser pour farcir l’oignon doux des Cévennes.

Il vous faut :

9 gros oignons doux des Cévennes

400g de restes de sauté de porc ou de daube

4 brins de thym

40 g de chapelure

50 g de parmesan fraîchement râpé

de l’huile d’olive

Il suffit de hacher le reste finement. On fait cuire les oignons dans de l’eau bouillante pour les précuire. On enlève ensuite le cœur pour pouvoir mettre la farce, on les dispose dans un plat, on ajoute de l’eau, de l’huile d’olive, un peu de chapelure et on met au four pendant une vingtaine de minutes.

La recette bonus : le ceviche

Envie de faire voyager vos papilles en direction du Pérou ? Pourquoi pas tenter un ceviche avec de l’oignon rouge. Parce que oui, à l’origine, il s’agit d’une recette péruvienne.

Il vous faut :

400g de filet de merlan

3 tiges de coriandre

1 petit oignon

1 cuillère à soupe de baies roses

2 radis roses

1 pincée de piment de Cayenne

On peut l’agrémenter avec du piment de cayenne, de la coriandre, des baies roses et du radis roses, mais en réalité, ce plat ne nécessite que trois ingrédients : du merlan, du citron et bien évidemment de l’oignon rouge. Le poisson cru est taillé en biseau, on prépare le leche de tigre avec du citron, éventuellement de l’ail et du gingembre. On peut aussi ajouter mes parures de poisson et on passe au tamis pour filtrer. Dans un plat creux, on dépose le poisson, les oignons, on parsème de baies roses écrasées et on ajoute le leche de tigre. C’est prêt !