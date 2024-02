Les recettes de Laurent Mariotte pour cuisiner le fromage autrement

Le fromage, c’est le petit plaisir non coupable des Français. Il existe plus de 1200 variétés, parmi ceux-là, les trois fromages de saison : le reblochon, le comté et la tomme de raclette. Laurent Mariotte nous propose de découvrir comment les cuisiner dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Crémeux, avec un goût de noisette fraiche et fromage officiel de la tartiflette, le reblochon doit son nom à une petite fraude : "la rebloche", la deuxième traite en Savoie. Une traite clandestine qui donnait un lait plus riche en protéines et en matière grasse. Le Comté, lui, est la star du Jura. Fromage à pâte pressée cuite, il est fabriqué à partir du lait des vaches de race montbéliarde et des vaches Simmental et depuis le Moyen Âge, le comté est fabriqué dans des "fruitières". Il faut 400 litres de lait pour confectionner une meule de 40 kilos et c’est à partir de six mois que le fromage développe ses arômes. La tomme de raclette peut se déguster sans être fondu. Au lait cru, on en trouve des versions fumées ou des aromatisées. Laurent Mariotte nous fait découvrir des recettes pour les cuisiner dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner la tourte champignon et reblochon ?

Il vous faut :

½ reblochon

2 disques de pâte feuilletée

500g de pleurotes

500g de shiitaké

½ verre de vin blanc

4 échalotes

2 œufs

20 cl de crème fleurette

½ bottes de persil plat

On commence par faire revenir des échalotes avec des champignons et on prépare l’appareil de la tourte avec de la crème et des œufs. On mélange le tout avant de verser dans une pâte brisée ou feuilletée déposée dans un moule. On ajoute le reblochon puis on recouvre avec de la pâte de son choix avant de mettre au four pendant une heure à 170° degrés. On la déguste avec une salade verte.

Bonjour ! La Matinale TF1 - Le produit : le fromage Source : Bonjour !

Comment cuisiner un croissant au jambon et au comté ?

Il vous faut :

120 g de comté

4 croissants pur beurre

8 tranches de jambon blanc à l’os en chiffonnade

200g de champignons de Paris

10 cl de crème liquide entière

1 échalote

100g de mesclun pour accompagner

Alternative au traditionnel croque-monsieur, le croissant au jambon et au comté est aussi idéal pour cuisiner les restes de viennoiserie. Il suffit de prendre des croissants rassis de la veille, on mixe des champignons avec des échalotes puis on les fait revenir, on ajoute ensuite de la crème. On dépose la mixture à l’intérieur croissant, le comté en tranche et du jambon. On dispose aussi de quelques tranches de fromage par-dessus la viennoiserie avant de mettre au four quelques minutes sous le grill pour gratiner le tout.

Le secret d’une bonne raclette ?

Invité dans la Bonjour ! La Matinale TF1, le fromager Damien Richardot explique que le secret dans le choix d’un fromage fermier au lait cru qui garantit la saveur du produit. Et si vous souhaitez une alternative aux tommes à raclette classique, Laurent Mariotte conseille le Morbier qui fond très bien, mais aussi des fromages de brebis du Pays basque. D’ailleurs, le saviez-vous ? Ce n’est pas du bleu que l’on trouve dans ce fromage, mais du charbon végétal qui permet de conserver le produit entre deux couches.