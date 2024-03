Deux recettes étonnantes pour cuisiner les radis de manière originale !

Le radis est le premier légume primeur. On cultive 50 variétés de ce légume dans l'Hexagone, avec 40.000 tonnes produites chaque année. Tout est bon chez le radis, car tout se mange et Laurent Mariotte nous explique comment le cuisiner dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Le radis fait le printemps. Et oui, c’est le premier légume primeur et il ne coûte pas cher. Associé à l’enfance, c’est l’un des premiers légumes que l’on sème et on l’aime parce qu’il ne nous veut que du bien. Il est bourré de vitamines (B et C) et de minéraux et surtout, il nous aide à nous maintenir hydratés puisqu’il est composé de 90% d’eau. La particularité du radis est qu’il est entièrement comestible, même les fanes. On peut les préparer en pesto ou en soupe, ou les incorporer dans une tarte ou dans un clafoutis ! Dans "Bonjour ! La Matinale TF1", Laurent Mariotte nous propose de cuisiner les radis avec deux recettes gourmandes et faciles à préparer.

Comment cuisiner des beignets de brocolis et raïta de radis

Il vous faut :

1 brocoli

6 cuillères à soupe de farine

3 œufs

1 cuillère à soupe de curry

De l’huile de cuisson

On commence par cuire les brocolis, on les écrase, on ajoute des œufs et de la farine et quelques épices et on prépare des petits tas que l’on va faire revenir à la poêle. Pour préparer la sauce raïta, spécialité indienne, il suffit de mélanger les radis émincés avec du yaourt grec, du cumin, de l’ail, de la menthe et même un peu de ciboulette. On trempe les beignets de brocolis dans la raïta pour les déguster : un délice !

Comment cuisiner le cheesecake radis et chèvre frais

Il vous faut :

Pour la pâte

200g de farine type 45

152 g de beurre (à température ambiante)

50 g de cerneaux de noix

1 jaune d’œuf

1 cuillère à café de sel fin

Pour l’appareil :

400 g de chèvre frais

20 cl de crème liquide

1 botte de radis rose

De la ciboulette

1 cuillère à soupe de graine de pavot

sel et poivre

On prépare une pâte avec la farine, l’œuf et le beurre. On monte la crème liquide (bien froide) comme une chantilly et on incorpore le fromage de chèvre, de la ciboulette, les graines de pavot et le radis râpé pour apporter de la fraicheur. On dépose la pâte dans un moule, puis l’appareil à cheesecake et on met au frigo !