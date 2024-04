Deux recettes simplissimes et originales avec du fromage de chèvre

C'est la saison des fromages de chèvre ! La France est le premier pays producteur mondial de lait et de fromage de chèvre. 120 000 tonnes sont fabriquées chaque année. On en consomme deux kilos par an par foyer en moyenne. Laurent Mariotte nous propose de le cuisiner de manière gourmande dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Buche, crottin, pyramide, Mothais sur feuille, Sainte-Maure-de-Touraine, Pouligny-Saint-Pierre, Charolais, Banon… Il en existe une centaine en France et d’ailleurs, l’Hexagone est le premier producteur de fromages de chèvre.

Ce sont les Romains qui ont importé ce fromage en Gaule et c’est au Moyen Âge qu’il connaît un essor incroyable. On en produit dans beaucoup de régions de France, aussi bien le Centre-Val de Loire que le Nord-Pas-de-Calais en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. La France produit 120 000 tonnes de fromages de chèvre chaque année et on en consomme en moyenne 2 kg par an et par foyer. Laurent Mariotte nous propose deux recettes pour les cuisiner dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner une quiche chèvre épinard ?

Il vous faut :

Pour la pâte à quiche :

250 g de farine T55

125 g de beurre

25 g de lait

75 g d’œufs

1 cuillère à soupe de graines

1 cuillère à soupe de la moutarde

Pour la garniture :

600 g d’épinards en branche

2 cuillères à soupe de graines de tournesol

1 bûche de chèvre frais ou 2 chèvres ronds frais et moulés

4 œufs

Du lait, de la crème fleurette, du sel, du poivre et du piment d’Espelette

C’est le plat qui a été servi lors de l’intronisation du roi Charles III. On commence par faire tomber les épinards. Une fois cuit, on les dépose au fond de la pâte brisée préalablement préparée. On ajoute quelques graines de tournesol. On mélange les œufs et la crème pour préparer l’appareil de la quiche puis on verse sur les épinards, on ajoute le fromage de chèvre, on ajoute de nouveau des graines de tournesol et on met au four !

Comment cuisiner un carpaccio de champignon et fromage de chèvre

Il vous faut :

400 g de champignons de Paris

1 botte de cresson

Le jus d’1 citron

50 g de chèvre sec

De l’huile d’olive

On commence par déposer un filet d’huile d’olive dans une grande assiette. On râpe les champignons à la mandoline, on ajoute du citron, on glisse les feuilles de cresson en les intercalant avec les champignons puis on râpe le fromage de chèvre et on parsème l’assiette avec les copeaux. Une entrée fraîche, rapide et gourmande à tester dès ce week-end.