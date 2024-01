VIDÉO - A table avec Laurent Mariotte : les recettes avec l'orange sanguine

Laurent Mariotte nous présente l'orange sanguine. Ce fruit venant du Maroc, de Tunisie, mais aussi de la Corse, peut très bien se marier avec différents ingrédients pour donner des plats au goût particulier, avec une bonne dose de vitamine C.

Plus elle est rouge, plus elle a un goût fruit, corsé, musqué. "Un petit côté fruits rouge", explique Laurent Mariotte dans sa chronique pour "Bonjour ! La Matinale TF1". L'orange sanguine peut se consommer en jus au petit-déjeuner - mais éviter à jeun, elle est un peu acide. On peut aussi l'utiliser dans les cocktails, avec modération. Mais aussi dans des salades, par exemple avec des lentilles du Puy-en-Velay, avec des carottes roties au four avec de l'huile d'olive et du cumin. La suite de la recette dans la vidéo en tête de cet article.

