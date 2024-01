Bonjour ! La Matinale TF1 - Alimentation : connaissez-vous l'histoire de la soupe ?

Alors que la France traverse actuellement l'hiver, "Bonjour ! La Matinale TF1" se penche sur l'histoire d'un plat apprécié et très ancien : la soupe. C'est l'objet de la chronique du jour de Julien Arnaud.

La soupe remonte à l'époque où l'homme a découvert le feu : elle contenait alors de l'eau bouillie agrémentée de racines, d'herbes et de morceaux de viande. Par la suite, durant l'Antiquité, avec le début des céréales comme l'orge ou le blé, ce plat va s'accompagner d'une consistance beaucoup plus riche. Mais à l'époque, le terme "soupe" désigne simplement la tranche de pain posée dans l'assiette, arrosée de bouillon de légume et sur laquelle est déposé un morceau de lard. C'est seulement à la fin du Moyen Âge que la soupe désigne le contenu de l'assiette. C'est l'objet de la chronique du jour de Julien Arnaud dans "Bonjour ! La Matinale TF1", à voir dans la vidéo en tête de cet article, mais aussi sur TF1+.