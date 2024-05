Deux recettes pour cuisiner le petit pois de manière originale et gourmande !

C'est la pleine saison des petits pois. Il existe deux variétés de ce mini-légume vert, le mange-tout et celui à écosser. Le produit est riche en magnésium et en protéines. Laurent Mariotte nous propose deux recettes pour le cuisiner de manière originale dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On en mange 2,2 kilos par an et par habitants. Autant dire, que les Français en raffolent aussi bien, les petits que les grands. Ce légume vert, dont la saison bat son plein, regorge de bienfaits pour notre organisme. Bourré de protéines, le petit pois est rassasiant, c’est aussi une mine de magnésium, de glucides, de fibres et de vitamines, autant dire que c’est un véritable allié pour nos intestins et notre corps en général.

Originaire d’Asie centrale, le petit pois a fait de la route avant de s’installer dans nos contrées. Ce sont les Italiens qui ont eu la bonne idée, les premiers, de le cueillir avant maturité. En France, Louis XIV en était complètement dingue et il en faisait mettre partout à la cour. Aujourd’hui, le petit pois se cuisine de bien des manières. Laurent Mariotte nous propose deux recettes pour changer du traditionnel plat de petit pois/carottes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner les petits pois "à la française" ?

Il vous faut :

400 grammes de petits-pois frais écossés

50 g de beurre frais

2 cœurs de laitue

12 bulbes de petits oignons nouveaux

Cerfeuil, sucre, sel et poivre

On commence par écosser les petits pois, mais on ne jette pas les cosses. On mélange avec des oignons bottes, de la laitue, du beurre, du sel et du sucre. On laisse mariner pendant une petite demi-heure. On verse un peu d’eau dans une casserole pour étuver et on verse la préparation. On fait cuire à feu couvert durant une vingtaine de minutes. Pour parfumer la recette, on peut ajouter du cerfeuil. Une préparation parfaite pour accompagner une volaille, ce week-end.

Comment cuisiner un velouté de petit pois ?

Vous vous rappelez les cosses de la préparation précédente ? On les récupère ici pour la deuxième recette. On va venir les mixer dans un robot, puis les filtrer au tamis. On ajoute de la crème et de la menthe pour plus de goût et d’onctuosité. Et pour les amoureux de thé, on peut verser quelques gouttes de thé vert dans la préparation, afin de le rallonger. Il est aussi possible de réaliser cette recette avec des petits pois surgelés, cela fonctionne tout aussi bien.