La cuisine, une passion encore et toujours française ?

La cuisine devient progressivement l’activité préférée des Français. D'après une enquête, six personnes sur dix disent cuisiner souvent, et deux Français sur dix préparent tout leur repas, c'est-à-dire tous les jours. Les concours télévisuels, les robots culinaires et le succès des livres de recettes font le bonheur des cuisiniers amateurs, comme l'explique Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"En 2000, nous mangerons tous des gélules industrielles et des steaks issus du pétrole." Dans les années 1970, dans les travées du salon de l’alimentation, les exposants se montraient formels : plus personne ne cuisinera dans les années 2000. Le constat est là : non seulement la cuisine résiste, mais au regard des sondages, elle devient l’activité préférée des Français. La start-up Squikit, proposant une solution de gestion automatisée des provisions du foyer, a réalisé une enquête via les réseaux sociaux en 2022. Résultat, près des deux tiers des Français aiment cuisiner eux-mêmes et un quart d’entre eux préparent "tous leurs plats". 7 Français sur 10 estiment par ailleurs que cuisiner leur revient moins cher, mais les courses préparatoires restent un calvaire.

Les trois quarts des Français interrogés s’estiment de bons cuisiniers. Un sondage Opinionway, réalisé en 2020, précise que plus de 8 Français sur 10 considèrent la cuisine comme la pièce préférée de leur logement.

Satisfaction de faire soi-même

Une psychologue interrogée Par Benjamin Muller pour Bonjour ! La Matinale TF1 reste formelle sur les bienfaits de la cuisine : "Faire soi-même apporte une satisfaction de réaliser quelque chose. Cuisiner déstresse et fait ressortir sa créativité. Cela permet de se valoriser et de renforcer sa singularité."

Les émissions culinaires et autres comptes sur les réseaux sociaux travaillent les mille spécialités de la cuisine française. Beaucoup proposent des plats légers aux excellents bénéfices pour la santé. Ils n’en sont pas moins raffinés, authentiques et variés en travaillant le plaisir du goût.