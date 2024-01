VIDÉO - Le produit de saison : l'orange sanguine présentée par Laurent Mariotte

Chaque semaine, Laurent Mariotte nous présente un produit de saison. Ce vendredi, il s'agit d'un agrume, l'orange sanguine, qui se reconnaît à ses belles joues rouges.

Il en existe plusieurs variétés : sanguinello, maltaise, etc. C'est la saison de l'orange sanguine et il faut en profiter parce qu'elle est très courte : de janvier à mars, explique Laurent Mariotte dans sa chronique pour Bonjour ! La Matinale TF1. Plus elles sont mûres, plus elles développent un goût musqué et boisé. Leur couleur est liée à des antioxydants bons pour notre santé. Sa culture est rare en France, hormis dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. La plupart viennent de Tunisie, du Maroc ou de Sicile. Retrouvez la chronique de Laurent Mariotte dans la vidéo en tête de cet article.

