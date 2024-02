La banane, ce fruit exotique et français

Laurent Mariotte évoque chaque vendredi dans Bonjour ! La Matinale TF1, des idées pour cuisiner avec des produits de saison. Ce vendredi, on parle d'un fruit qu'on adore tous : la banane. C'est l'un des rares produits qu'on peut trouver en hiver, car la cinquième saison, c'est la fin des pommes et les oranges.

Laurent Mariotte présente un produit chaque vendredi dans Bonjour ! La Matinale TF1. Aujourd’hui, il nous parle de la banane, l’un des fruits que l’on trouve en hiver. En France, on en consomme 11 kilos par habitant. Elle est exotique et française à la fois puisqu’elle est cultivée dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique.

On trouve plusieurs variétés de banane comme la frécinette, très sucrée et parfumée ou la Cavendish, la plus classique que l’on trouve partout. Il y a aussi la banane plantain, qui se mange comme un légume et que l’on cuisine aux Antilles, ou la banane rose que l'on apprécie nature ou cuisinée.

Si à l’origine, la banane vient d’Asie du Sud-est, au fil des migrations, on la trouve en Afrique, en Amérique du Sud, dans les Antilles. Particularité de la banane exportée, elle est cueillie verte dans son pays de production et elle mûrit tout au long du voyage et dans des chambres à mûrissement chauffées pour obtenir sa couleur jaune caractéristiques.

Il ne faut pas manger une banane verte. Si elle est trop verte à l’achat, Laurent Mariotte conseille de la placer dans un sac plastique pour qu’elle continue à mûrir. Enfin, notre spécialiste déconseille formellement de la conserver au réfrigérateur.