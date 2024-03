Trois recettes acidulées pour cuisiner le kiwi de manière originale

Le kiwi est un fruit qui nous accompagne de l'hiver jusqu'au printemps. C'est l'ami du petit-déjeuner, car il est riche en vitamine C. Laurent Mariotte nous propose trois recettes pour le cuisiner dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il se consomme de décembre à mai. Le kiwi est une véritable petite bombe énergétique, parfait pour commencer la journée. Ce sont surtout les pépins qui sont bons pour notre organisme. Ils contiennent du potassium, du magnésium et du calcium. La peau peut également se manger, d’ailleurs les Néo-zélandais croquent le petit fruit à pleines dents. Originaire de Chine, le kiwi a traversé les frontières pour s’implanter, justement, en Nouvelle-Zélande (c’est ici qu’il est baptisé kiwi en hommage à un oiseau, emblème du pays). On le cultive aussi en France, depuis les années 1960, d’abord sous le nom de groseille de Chine, puis de kiwi. L’Hexagone produit 20 000 tonnes sur une saison, soit un quart des kiwis consommés par les Français. On peut aussi le cuisiner de différentes manières. Laurent Mariotte nous propose trois recettes originales dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner le tartare de daurade au kiwi ?

Il vous faut :

4 filets de daurade de 120 à 140 g, sans peau

2 kiwis de l’Adour

2 petits avocats ou 1 gros

½ citron vert

4 brins de coriandre

Fleur de sel

Simple à préparer, on commence par mettre les filets au congélateur pour les raffermir. On les taille ensuite en lanière et en petit dés avec un couteau bien aiguisé. Ensuite, on pèle le kiwi à vif, on le coupe également en dé, on ajoute de l’avocat, on assaisonne avec de l’huile d’olive, on ajoute de la coriandre et un peu de sel.

Comment cuisiner le carpaccio kiwi-fraise ?

Il vous faut :

Kiwis de l’Adour

Des fraises

du vinaigre balsamique

On emballe deux kiwis pelés dans du film alimentaire que l’on va placer au congélateur pendant deux heures. Cela servira pour réaliser un granité. On taille les fraises que l’on arrose ensuite de vinaigre balsamique. On coupe les kiwis en rondelle. On dispose les fruits dans une assiette. On sort le kiwi congelé que l’on va rapper par-dessus le carpaccio.

Comment préparer une vinaigrette de kiwi ?

Pour relever un buddha bowl, ces salades tendances qui se composent de petites portions de plusieurs aliments, on peut préparer cette vinaigrette acidulée. Il suffit de mixer des kiwis bien mûrs, on ajoute du citron vert, de l’huile d’olive, de la sauce soja et des feuilles de coriandre. Pour ajouter du croquant, n’hésitez pas à ajouter des cacahuètes ou des graines de sésame !