Trois recettes gourmandes de Laurent Mariotte pour cuisiner la banane

Elle contient de l’amidon et beaucoup de fibres, c’est notre allié contre les petites fringales. La banane ne contient que 90 calories et elle se cuisine sous bien des formes. Laurent Mariotte nous propose trois recettes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est l’un des rares fruits que l’on peut trouver en hiver. On en consomme 11 kilos par an et par habitant. On parle de la banane, un fruit à la fois exotique et français cultivé dans les Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique.

Attention aux bananes "bio"

La banane est pourtant originaire du sud-est de l’Asie, au fil des mouvements migratoires, elle a voyagé et s’est implantée en Afrique et en Amérique du Sud. Aujourd’hui, la banane se vend aux alentours de deux euros. Toutefois, Laurent Mariotte prévient, dans Bonjour ! La Matinale TF1, qu’il est important de bien regarder les étiquettes et la provenance des fruits. En effet, les bananes d’Équateur sont peut-être moins chères et affichent le label bio, cependant elles n’ont rien de biologique, car traités avec des produits qui ne sont pas acceptés en Europe. On privilégie donc les bananes françaises, qui elles, sont vendus autour de 4 euros.

Tout ce qu'il faut savoir sur la banane avec Laurent Mariotte Source : Bonjour !

La recette du cake à la banane

Il vous faut :

3 bananes

150 g de farine

125 g de sucre

2 œufs

2 cuillères à soupe de rhum (facultatif)

Simple à préparer, le banana bread permet de ne pas jeter les fruits trop mûrs. Il se prépare comme un cake classique. On verse dans un saladier de la farine, le beurre fondu et les œufs. On écrase les bananes trop mûres que l’on ajoute à la préparation et on verse le tout dans un moule à cake. On peut ajouter à la surface une banane coupée en deux dans le moule avant de le mettre au four.

La recette de la banane flambée au rhum et au citron

Il vous faut :

4 bananes pas trop mûres

60 g de sucre blond de canne

50 g de beurre

10 cl de rhum ambré

1 citron vert

On fait revenir les bananes dans une poêle avec du beurre et du sucre de canne, on les enrobe pour les faire caraméliser et on ajoute du citron vert râpé. On verse le rhum et on laisse chauffer quelques secondes et on fait flamber. La petite astuce de Laurent Mariotte : n’hésitez pas à mettre vos bananes sans la peau au frigo pendant une heure pour qu’elles tiennent mieux à la cuisson.

Bonus : la recette de la tatin de banane

Il suffit de beurrer un moule, d’ajouter du sucre puis de disposer des rondelles de bananes coupées de manière épaisse. On ajoute la pâte feuilletée par-dessus et on met au four pendant quarante minutes. Une fois retournée, on peut saupoudrer avec du zeste de citron vert. À déguster ensuite avec une boule de glace à la vanille. Un délice !