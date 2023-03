VIDÉO - Bonnes et pas chères : la recette des madeleines

De retour en cuisine, pendant que le beurre fond avec un peu de jus de citron, on mélange successivement les ingrédients. La recette requiert un bon coup de poignet. Nous allons ensuite les enfourner une fois la pâte reposée pendant deux heures. Et grâce à une astuce toute simple, après deux minutes de cuisson à 200 degrés, on ouvre le four pour faire dégager la chaleur et puis on fait baisser la température à 180 degrés jusqu'à la fin de la cuisson. Près de six minutes plus tard, les madeleines sont prêtes à être dégustées. Retrouvez tous les détails dans le reportage en tête de cet article.