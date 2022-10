Bûche de Noël : elle se prépare dès l'été !

Sa bûche est toute ovale et blanche. Et sur le dessus, un océan de fruits. C'est à Blois cet été que Maxime Maniez, chef pâtissier, l'a élaboré. En dessinant différents prototypes, il s'est arrêté un jour sur la forme d'un nuage. Durant des semaines, le jeune pâtissier a regroupé les ingrédients nécessaires, tester encore et toujours pour atteindre le meilleur.