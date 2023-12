VIDÉO - Bûche de Noël : les Français la préfèrent glacée

La bûche est l’un des incontournables de Noël. Ces dernières années, le modèle au beurre a été largement distancé par sa concurrente glacée Un Français sur deux la préfère désormais. L'équipe de TF1 vous présente la sélection 2023.

Auriez-vous envie de dévaler les sommets enneigés ou plutôt de vous réchauffer au coin du feu ? Quelle bûche, cette année, saura vous faire saliver ? Une bûche au citron meringué ou quelques fruits complètement givrés ? Pendant longtemps, les bûches pâtissières ont fait la course en tête, mais les bûches glacées se sont largement rattrapées depuis. On ne jurait jadis que par la statutaire, bûche au beurre. Très calorique, elle plombait bien souvent des estomacs déjà saturés.

Au tout début des années 1980, la bûche glacée fit une première percée. Au fil des ans, elle est devenue incontournable. Avec un prix entre qui va de 10 à 30 euros pour huit parts en moyenne, près d’un Français sur deux compte en acheter une pour les fêtes. L'offre s'élargit toujours plus. À côté des indétrônables parfums, chocolats, vanilles et fruits rouges, il y a des recettes plus sophistiquées comme cette bûche baptisée “Vitrine de Noël" déjà plébiscité par les clients.

