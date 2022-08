Buffets de Narbonne : le restaurant de la démesure

Des fruits de mer aux plats mijotés, en passant par la rôtisserie... au menu, on retrouve tous les classiques de la gastronomie française, jusqu'au plus prestigieux, comme le foie gras. Pour rester rentable, il faut absolument éviter le gaspillage. La solution du restaurant, c'est de proposer des petites quantités dans les assiettes et anticiper le plus précisément possible ce que va consommer chaque convive. Les estimations sont indispensables car ici, les volumes sont astronomiques.