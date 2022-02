Caramel au beurre salé : la douceur de la Chandeleur

C'est le dessert le plus prisé dans les crêperies bretonnes : les crêpes nappées de leur caramel au beurre salé, un régal pour les yeux et les papilles. Ces clients n'ont pas hésité une seule seconde. Le caramel au beurre salé a la cote. Ici, on en vend même bien plus qu'une célèbre pâte à tartiner. La recette est toute simple, mais chaque crêperie a la sienne. Dans sa cuisine, Michèle fonctionne beaucoup à l'instinct.