Les agriculteurs sont essentiels dans notre société. Pour les aider et les soutenir, rien de mieux que de se rendre sur leurs exploitations. C'est l'occasion de découvrir des produits frais et d'acheter directement auprès des producteurs. Laurent Mariotte met à l'honneur les produits de la ferme en proposant de recettes gourmandes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce week-end, la France célèbre les journées nationales de l’agriculture. L’occasion de se rendre dans les exploitations pour acheter en direct de l’huile d’olive, des olives, des œufs, des fruits, du miel ou encore du lait auprès des producteurs. C’est aussi un moyen d’en apprendre plus sur le métier des agriculteurs, mais aussi d’éduquer les plus jeunes à l’alimentation. Pour rendre hommage au travail de nos agriculteurs, les produits de la ferme sont à l’honneur dans Bonjour ! La Matinale TF1. Laurent Mariotte nous propose deux recettes à cuisiner.

Comment cuisiner le poulet rôti aux citrons ?

Il vous faut :

1 poulet fermier vidé et bridé

2 citrons jaunes bios

60 g de beurre demi-sel mou

2 branches de romarin

3 gousses d’ail

On commence par mélanger, dans un mixeur, du beurre avec un zeste de citron et du romarin. On applique ensuite le beurre pommade sous la peau du poulet fermier et on effectue un petit massage. On ajoute ensuite des tranches de citron dans le coffre du poulet et on met au four. On fait rôtir trente minutes de chaque côté, à 160°.

Comment cuisiner la tarte parisienne ?

Il vous faut :

1 baguette de pain rassis

20 cl d’eau

50 g de beurre fondu

200 g de jambon de Paris

¼ de Brie de Melun

4 champignons rosés de Paris

On coupe la baguette de pain rassis, on ajoute de l’eau et du beurre fondu pour ramollir le pain et préparer une pâte. On met au four pendant 20 minutes. On coupe des tranches de Brie que l’on va déposer sur la pâte. On ajoute ensuite les champignons de Paris coupés en fines lamelles et une chiffonnade de jambon de Paris. Pour rehausser la tarte, on ajoute un peu d’estragon. Un délice !